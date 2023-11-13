الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب رئيس حزب مصر أكتوبر: نؤيد الرئيس السيسى لحماية البسطاء وحاضر ومستقبل الأجيال القادمة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال اللواء أشرف أبوالمحاسن، نائب رئيس  حزب مصر أكتوبر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاد مصر خلال فترة صعبة من تاريخها، مشيرا إلي أن الإنجازات التي حققها للبلاد كانت كبيرة وعديدة وفي مختلف المجالات والقطاعات علي مدار السنوات الماضية.

وشدد "أبوالمحاسن"، في تصريحات صحفية له اليوم، على أهمية الدعم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر وفى المنطقة العربية، لقد عاهدتنا وصدقناك يا سيادة الرئيس، عندما رأينا 30 مدينة جديدة من أجمل وأبهى المجتمعات العمرانية في العالم، تتناثر في كل ربوع المحروسة وتضيف أكثر من 10 تريليونات جنيه لأصول الدولة المصرية، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، جموع المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم استقرار الدولة المصرية.

وأشار اللواء أشرف أبوالمحاسن، إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي الأجدر والأكفأ بتولي هذه المسئولية للحفاظ علي مقدرات الوطن ومن أجل حماية البسطاء، لافتا إلي أن حزب مصر أكتوبر يؤيد ويبايع المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، من أجل تاريخ نريد أن نحفظه، ومستقبل يحمل لنا كل النماء والتقدم والازدهار لوطننا الغالى وشعبنا العظيم.

اللواء أشرف أبو المحاسن حزب مصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي الانجازات السنوات الماضية

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