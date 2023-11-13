"مصر أكتوبر": نؤيد ونبايع الرئيس السيسى من أجل حماية البسطاء وحاضر الأبناء

قال اللواء أشرف أبو المحاسن، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاد مصر خلال فترة صعبة من تاريخها، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي حققها للبلاد كانت كبيرة وعديدة وفي مختلف المجالات والقطاعات علي مدار السنوات الماضية.

استكمال الانجازات

وشدد "أبو المحاسن"، في تصريحات صحفية له اليوم، على أهمية الدعم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر وفي المنطقة العربية لقد عاهدتنا وصدقناك يا سيادة الرئيس، عندما رأينا 30 مدينة جديدة من أجمل وأبهى المجتمعات العمرانية في العالم، تتناثر في كل ربوع المحروسة وتضيف أكثر من 10 تريليونات جنيه أصول الدولة المصرية، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، جموع المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم استقرار الدولة المصرية.

وأشار اللواء أشرف أبو المحاسن، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى الأجدر والأكفأ بتولي هذه المسئولية للحفاظ علي مقدرات الوطن ومن أجل حماية البسطاء، لافتا إلي إن حزب مصر أكتوبر يؤيد ويبايع المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من أجل تاريخٍ نريد أن نحفظه، ومستقبل يحمل لنا كل النماء والتقدم والازدهار لوطننا الغالى وشعبنا العظيم.