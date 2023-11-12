الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محمد عبدالعزيز: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال المسار وبناء الجمهورية الجديدة

محمد عبد العزيز خلال
محمد عبد العزيز خلال مؤتمر مصر أكتوبر بالإسكندرية

أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على التكاتف حول هذه القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والمشروعات الكبرى التي شهدتها محافظات مصر ومنها مشروعات حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال المؤتمر الجماهيري لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية: "سنكمل المشوار، والمسار الذي بدأناه في ثورة 30 يونيو واستكمال ما بدأته الدولة المصرية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني في مختلف أنحاء الدولة المصرية".

 

ومن جانبه قال النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إننا ندعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال مشروع الدولة المصرية بعد ما نجحت الدولة المصرية في الانتصار في معركة القضاء على الإرهاب، بالتزامن مع البناء والتنمية والتطوير في كافة المجالات.

 

وانطلق مساء اليوم الأحد المؤتمر الجماهيري لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية من المدينة الشبابية بأبي قير  لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، مع بدء فترة الدعاية الانتخابية منذ الخميس الماضي والمقرر استمرارها حتى يوم 8 ديسمبر المقبل.

محمد عبدالعزيز لجنة حقوق الانسان الجمهورية الجديدة حياة كريمه دعم الرئيس السيسي

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