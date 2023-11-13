الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

خلال ترؤسه القداس الإلهي.. رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يصلي خدمة تثبيت أعضاء جُدد

سامي فوزي
سامي فوزي

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم صلوات القداس الإلهي في الخدمة السودانية بكنيسة القديس يوحنا المعمدان بالمعادي، حيث صلى خدمة تثبيت ثمانيةً أعضاء جدد بالكنيسة.

 يجب أن نستعد جيدًا للقاء المسيح

وقال رئيس الأساقفة في عظتهِ، يجب أن ننتظر السيد المسيح بدون أن نكون غافلين مثل العذارى الجاهلات بالكتاب المقدس، إذ يجب أن نستعد جيدًا للقاء المسيح.

وأضاف رئيس الأساقفة، أن العذارى الحكيمات كان لديهم إيمان إذ ظهر ذلك في أعمالهم، مستكملا: الرب يريدنا أن نكون مثل الحكيمات، يملاء حياتنا بزيت نعمته لنعيش حياة الاستعداد لمجيئه الثاني.

واختتم رئيس الأساقفة موجهًا كلماته للأعضاء الجدد: أصلي أن يشدد الله أياديكم لتقدموا كلمة الله للعالم، وتساهموا في بناء الملكوت.

 وحدة تعليم وتدريب الصم وضعاف السمع الأسقفية تنظم رحلة ترفيهية للأطفال

هذا ونظمت وحدة تعليم وتدريب الصم وضعاف السمع الأسقفية، رحلة للأطفال إلى القرية الفرعونية، وشارك بها ثلاثة وثلاثون طفل من الوحدة.

استهدفت الرحلة التعرف على التاريخ الفرعوني القديم، وكيفية صناعة ورق الباردي والعطور والأسلحة.

حيث تهتم الوحدة على تأهيل الصم بالاندماج في المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات

اجدير بالذكر أن وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.

كما يُنظم مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة عن التطريز، وذلك بداية من يوم الجمعة الموافق السابع عشر وحتى يوم السبت الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءًا، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تقدم الورشة المدربة ماريان نادر، إذ يضم اليوم التعرف علي مبادئ فن التطريز، حيث تساعد الورشة علي التفرقة بين الأنواع الجيدة للخامات المستخدمة وكيفية استخدام الغرز المناسبة لكل باترون، يُعد فن التطريز من أهم الفنون اليدوية حيث يساعد الشخص علي تفريغ طاقته في شكل من اختياره ووضع لمسته الخاصة.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

 

سامي فوزي أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي المطران سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية

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