رئيس أساقفة "الأسقفية" يثبت أعضاء جدد خلال زيارته لكنيسة الظهور ببورسعيد

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي في كنيسة الظهور ببورسعيد الأسقفية، وقام بخدمة تثبيت تسعة عشر عضوًا جديدًا بكنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد.

عظة عن معرفة المسيح

وتحدث رئيس الأساقفة في عظتهِ: أن معرفة المسيح هي معرفة المخلص، إذ أن كثيرين ينالوا الحياة الأبدية بمعرفة المسيح، "وَهذِهِ هِيَ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ: أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ الإِلهَ الْحَقِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي أَرْسَلْتَهُ" (يو3:17).

وأضاف رئيس الأساقفة أن كل من يطلب السيد المسيح سيجده، إذ تتغير حياتنا للأفضل، مستكملًا أن كل الأشياء نفاية لكي نربح المسيح وحده، كما بالكتاب المقدس "بَلْ إِنِّي أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ أَيْضًا خَسَارَةً مِنْ أَجْلِ فَضْلِ مَعْرِفَةِ الْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّي، الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خَسِرْتُ كُلَّ الأَشْيَاءِ، وَأَنَا أَحْسِبُهَا نُفَايَةً لِكَيْ أَرْبَحَ الْمَسِيحَ" (في 3: 8).

واختتم رئيس الأساقفة مصليًا، أن نكون في علاقة قوية بالمسيح يسوع، وأن نحسب كل الأشياء من أجل المسيح نفاية، حيث أن المسيح هو الطريق والحق والحياة.

وقدم رئيس الأساقفة شهادات التخرج والهدايا لشباب الكنيسة خريجي الجامعات عام 2023، إذ هنئهم على تخرجهم وبداية الحياة المهنية.

مناقشة التطورات في الخدمات

جدير بالذكر أن رئيس الأساقفة قد اجتمع بقادة الاجتماعات المتعددة بالكنيسة ببورسعيد، لمناقشة التطورات في الخدمات، والتعرف على رؤية كل خدمة، والتحديات التي تواجه القادة.

ونظمت كنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي نهضة روحية بهدف الصلاة من أجل البلاد، بدأ اليوم بكلمة للقس أسامة فتحي راعي الكنيسة بالمعادي، إذ قال إننا نحتاج في تلك الظروف التي تمر بها البلاد إلى نهضة ومعونة من الله، مضيفًا إننا في حاجة إلى الصلاة من أجل البلاد، أن يعطي الله الحكمة والسلام.

وتحدث المرنم ناصف من الكتاب المقدس عن بولس وسيلا، أنهم في أحلك أيامهم في سجن فيلبي كان رجائهم الوحيد هو الصلاة والتسبيح.