الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الجمعة.. بابا الروم الأرثوذكس يضع حجر أساس كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

قال الأنبا  نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له، إن صاحب الغبطة البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا سيتوجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الجمعة المقبل 10 نوفمبر الجاري، لوضع حجر الأساس للكنيسة التي سوف تُبنى هناك على قطعة الأرض المخصصة للبطريركية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للكنيسة  6000 مترًا مربعًا.

 البابا ثيودروس يترأس صلاة غروب عيد القديسَيّن العادمي الفضة 

وكان البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، قد ترأس صلاة غروب عيد القديسَيّن العادمي الفضة كوزماس ودميانوس في الكنيسة المسماة باسمهما في منطقة شبرا بالقاهرة.

في كلمته أشار إلى الحرب المستعرة في فلسطين التي أدت إلى قتل الآلاف من الكهول والنساء والأطفال الأبرياء. ورفع صلواته إلى الله من أجل أن تستجيب الأطراف المتحاربة للمطالبات بوقف الحرب فورًا، مضيفًا: "قلوبنا تدمي في هذه الأيام المؤلمة جدًا من أجل آلاف الأطفال الذين يعيشون ظروفًا صعبة بسبب اضطرابات الحرب. أوقفوا سفك الدماء في الأماكن التي سار فيها المسيح مَلِك السلام".

كما ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني،بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا في كنيسة بشارة العذراء مريم بالإسكندرية صلاة الذكصولوجية، بمناسبة فعاليات الذكرى الوطنية اليونانية، وكذلك صلاة تأبين للشهداء المقاتلين الذين سقطوا خلال الملحمة الوطنية عام 1940.

وذلك بمعاونة المتروبوليت بندلايمون مطارن نفكراتوس والسكرتير العام للمجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوس والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا ورئيس دير القديس سافا البطريركي المقدس.

وخلال فعاليات الذكرى الوطنية اليونانية، قرأ القنصل العام اليوناني للجالية اليونانية والأخوية القبرصية في الإسكندرية، الرسالة الخاصة لنائب وزير الخارجية اليونانية جورجيوس كوتسيراس إلى الجالية اليونانية في المهجر بشكل عام.

الأنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا انطونيو مطران طنطا الانبا نيقولا انطونيوس نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا

مواد متعلقة

حدث في مثل هذا اليوم.. تكريس كنيسة الشهيد يوليوس الأقفهصي كاتب سير الشهداء

من هو القديس بطرس فرنسيس نيرون الكاهن والشهيد الذي يحتفل به الكاثوليك؟

"الكاثوليكية" تحيي ذكرى الطوباويّة تريزا مانجانييلو من الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية

10 نوفمبر.. البابا ثيؤدوروس يزور كنيسة الظاهر بالقاهرة

مطران الغربية: الحسد لا يتسبب في إصابة المحسود والإنجيل تحدث عنه

المعموديات الجماعية.. سبيل الهرب من نار الحرب إلى ملكوت الرب

"كاثوليك مصر" يحيون ذكرى خادم الله جوزيبي فانين الشهيد

"الروم الأرثوذكس" تحتفل بتذكار نقل رفات القديس العظيم جاورجيوس إلى الهيكل الجديد

الأكثر قراءة

بعد قليل.. إعادة محاكمة الفنانة نسرين طافش في قضية شيكات بدون رصيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

الهلال الأحمر تكشف عن حجم المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطينى

وزير خارجية لبنان الأسبق: رفض الرئيس السيسى مخطط التهجير ضمانة كبيرة للقضية الفلسطينية

الرئيس السيسى يستقبل رئيس جمهورية جنوب السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية