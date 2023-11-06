الجمعة.. بابا الروم الأرثوذكس يضع حجر أساس كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له، إن صاحب الغبطة البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا سيتوجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الجمعة المقبل 10 نوفمبر الجاري، لوضع حجر الأساس للكنيسة التي سوف تُبنى هناك على قطعة الأرض المخصصة للبطريركية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للكنيسة 6000 مترًا مربعًا.

البابا ثيودروس يترأس صلاة غروب عيد القديسَيّن العادمي الفضة

وكان البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، قد ترأس صلاة غروب عيد القديسَيّن العادمي الفضة كوزماس ودميانوس في الكنيسة المسماة باسمهما في منطقة شبرا بالقاهرة.

في كلمته أشار إلى الحرب المستعرة في فلسطين التي أدت إلى قتل الآلاف من الكهول والنساء والأطفال الأبرياء. ورفع صلواته إلى الله من أجل أن تستجيب الأطراف المتحاربة للمطالبات بوقف الحرب فورًا، مضيفًا: "قلوبنا تدمي في هذه الأيام المؤلمة جدًا من أجل آلاف الأطفال الذين يعيشون ظروفًا صعبة بسبب اضطرابات الحرب. أوقفوا سفك الدماء في الأماكن التي سار فيها المسيح مَلِك السلام".

كما ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني،بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا في كنيسة بشارة العذراء مريم بالإسكندرية صلاة الذكصولوجية، بمناسبة فعاليات الذكرى الوطنية اليونانية، وكذلك صلاة تأبين للشهداء المقاتلين الذين سقطوا خلال الملحمة الوطنية عام 1940.

وذلك بمعاونة المتروبوليت بندلايمون مطارن نفكراتوس والسكرتير العام للمجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوس والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا ورئيس دير القديس سافا البطريركي المقدس.

وخلال فعاليات الذكرى الوطنية اليونانية، قرأ القنصل العام اليوناني للجالية اليونانية والأخوية القبرصية في الإسكندرية، الرسالة الخاصة لنائب وزير الخارجية اليونانية جورجيوس كوتسيراس إلى الجالية اليونانية في المهجر بشكل عام.