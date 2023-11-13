الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وأكد  النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات ومقرر التقرير، أن فلسفة التعديل الوارد من الحكومة تتضمن أنه نظرًا لإلغاء القانون الوارد ذكره- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003"- بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والذي تضمن ذات الأحكام في القانون الملغى، فقد رأى إدراج التعديل؛ ليتماشى مع القانون الأخير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

 تفاصيل التعديلات

وتتضمن التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو  التالي:

تُستبدل عبارة "المواد من (106) إلى "109" من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة "المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة "62" من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".

 

الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون قانون تنمية المشروعات المتوسطة فلسفة التعديل لجنة المشروعات

مواد متعلقة

طلعت عبدالقوى: تعديلات قانون الطفل متسقة مع الدستور والقانون

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون تنمية المشروعات

مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع

علاء عابد: نحتاج لثورة تشريعية فى مجال الطفولة

اللجنة العامة بمجلس النواب تنتهي من ترشيح أعضاء لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع

وفد برلمانى من زراعة الشيوخ يزور مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة

افتتاح فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون تنمية المشروعات

بدء اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

خوان كارلوس أوسوريو يشكو الزمالك في اتحاد الكرة بسبب مستحقاته

القاهرة الإخبارية: مذكرة الخارجية الأمريكية تنتقد إدارة بايدن بسبب التشكيك فى عدد الوفيات بغزة

المطران عطا الله حنا: لا احتفالات شعبية بعيد الميلاد سواء كان 25 ديسمبر أو 7 يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان