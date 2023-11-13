الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

إقبال كبير على جناح "البحوث الإسلامية" بمعرض "في صحف مكرمة" بالكويت

جانب من الجناح
جانب من الجناح

شهد جناح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إقبالًا كبيرًا من جانب زوار المعرض المقام على هامش جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم بدولة الكويت، تحت عنوان "في صحف مكرمة".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالتعاون الفعَّال والمثمر مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بحفظ التراث الإسلامي، حيث يعرض المجمع خلال هذه الفعاليات مجموعة من نوادر مخطوطات المصحف والتي تحتفظ بها مكتبة الأزهر المركزية، كما يعرض جهود لجنة المصحف وتاريخها في الحفاظ على كتاب الله.

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وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيّاد، إن مشاركة المجمع في هذا المعرض الدولي تأتي انطلاقًا من دور الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعنايته بالتراث الإسلامي وخاصة ما يتعلق بالمصحف الشريف، حيث تحتفظ مكتبة الأزهر المركزية بمخطوطات نادرة  تستعرض مراحل تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته وعناية علماء المسلمين به، إضافة إلى عرض تاريخي مفصل لمراحل كتابة المصحف الشريف من خلال عرض المخطوطات التاريخية.


واستقبل جناح مجمع البحوث الإسلامية بمعرض الكويت فئات عمرية وثقافية متنوعة من دول مختلفة، اطلعوا خلال جولتهم بالجناح على كل مرحلة من مراحل كتابة المصحف قديمًا، حيث استمعوا لشروح وافية لتفاصيل كل مخطوط من هذه المخطوطات، وكيف أسهم هذا التراث في الحفاظ على كتاب الله من أي تحريف أو تبديل.

جناح مجمع البحوث الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب

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