فتح 22 قاعة لرياض الأطفال في مدارس اللغات بكفر الشيخ لاستيعاب الكثافة

صدق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على فتح عدد ٢٢ قاعة بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، لاستيعاب ٨٤١ طفلًا ممن هم فى عمر الخمس سنوات أو تجاوزها وذلك بـ ٧ إدارات تعليمية كان لم يتم تسكينهم، وذلك حرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في مجال التعليم وزيادة فرص الإتاحة للأطفال.

فتح قاعات جديدة لرياض الأطفال

قال محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم فتح عدد ٢ قاعة بمدرسة بلطيم الرسمية للغات ومدرسة المعدية الرسمية للغات بكثافة ٤٨ طفل بالقاعة بإدارة بلطيم التعليمية، وفتح ٢ قاعة بمدرسة إعتماد الصلاحى الرسمية للغات بكثافة ٤٧ طفل بإدارة بيلا التعليمية، ورفع الكثافة بالقاعات من ٤٠ الى ٥٠ طفل بالقاعة بإدارة برج البرلس التعليمية، ورفع الكثافة بالقاعات من ٤٠ الى ٤٤ طفل بالقاعة بإدارة مطوبس التعليمية.

وأضاف آنه سيتم رفع الكثافة بالقاعات الأساسية من ٢٩ إلى ٣٢ طفل بالقاعة وتشغيل ٤ قاعات بمدرسة قلين المتميزة ومدرسة أحمد راضى الرسمية للغات تابعة لمدرسة قلين المتميزة للغات بكثافة ٣٢ طفل بالقاعة، بالإدارة التعليمية بقلين، ورفع الكثافة بالقاعات الأساسية من ٤٠ الى ٥٠ طفل بالقاعة وتشغيل قاعتين بإدارة الحامول التعليمية قاعة ملحقة على مدرسة قرن الجدى تابعة لمدرسة الزعفران الرسمية للغات وقاعة ملحقةعلى مدرسة الحلافى ب تابعة لمدرسة الحامول الرسمية للغات بكثافة ٤٦ طفل بالقاعة، بالإضافة لتشغيل ٦ قاعات بالمبنى الكائن بمدرسة سخا النموذجية ت.أ بإدارة شرق كفرالشيخ، والتى تتضمن قاعتين ملحقة تابعة لمدرسة على عبد الشكور الرسمية للغات، وقاعتين ملحقة تابعة لمدرسة سمير مصطفى بدرى الرسمية للغات، وقاعة ملحقة تابعة لمدرسة المنتزة الرسمية للغات، وقاعة ملحقة تابعة لمدرسة الزهور الرسمية للغات بكثافة ٥٠ طفل لكل قاعة ملحقة بإجمالي ٢٢ قاعة لاستيعاب ٨٤١ طفل رياض أطفال

جدير بالذكر أن محافظ كفرالشيخ، قد صدق على مقترح مديرية التربية والتعليم فى ٣٠ اكتوبر الماضى، بعد موافقة الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على إستيعاب وقبول جميع الأطفال من هم فى سن الخمس سنوات أو تجاوزها حرصًا على مستقبلهم.