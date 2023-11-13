الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 5 أشخاص في القاهرة بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من القبض علي 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة أعدوها للتشاجر مع آخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط 3 أشخاص لإثنين منهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم 2 فرد خرطوش، بمواجتهما اعترفا بحيازتهما السلاحين بقصد الدفاع.

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كما تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بدائرة القسم وبحوزتهما بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش – فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين بالمنطقة محل سكنهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسلحة نارية وذخيرة مديرية امن القاهرة القاهرة السلام بندقية خرطوش

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