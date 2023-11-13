القبض على 5 أشخاص في القاهرة بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من القبض علي 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة أعدوها للتشاجر مع آخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط 3 أشخاص لإثنين منهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم 2 فرد خرطوش، بمواجتهما اعترفا بحيازتهما السلاحين بقصد الدفاع.

كما تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بدائرة القسم وبحوزتهما بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش – فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين بالمنطقة محل سكنهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.