ضبط صاحب شركة وآخر لاتجارهما فى النقد الأجنبى

القي رجال الأمن بالقاهرة القبض على صاحب شركة وآخر لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط مالك شركة، وآخر مقيمين بمحافظة الجيزة حال استقلالهما سيارة "قيادة وملك الثانى" بدائرة القسم وبحوزة مالك الشركة مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وهاتف محمول.

بمواجهتهما اعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لاستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى.

كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسبا بالشركة ملك الأول واقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.