الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمنوفية

متهمون
متهمون

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في ضبط "4 أشخاص- مقيمين بمحافظة المنوفية" لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة؛ بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

القبض على المتهمين الاتجار النقد الأجنبي كفر الشيخ المنوفية

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