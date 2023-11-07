إحباط إغراق الجيزة بـ119 طن لحوم فاسدة

شنت مباحث التموين حملات مكثفة على الأسواق لضبط المخالفات ومواجهة جميع أشكال الغش والاحتكار ومتابعة ضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق وإيصال السلع المدعمة لمستحقيها والتأكد من سريان مبادرات خفض الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأسفرت جهود مباحث التموين خلال شهر في الجيزة، عن ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و128332 لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط 769 قضية متنوعة شملت تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز بدون ترخيص، إلى جانب 32 قضية بمجال الغش التجارى والتدليس.