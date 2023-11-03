الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 4 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال شهر بالمنوفية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة في تشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 4 أطنان لحوم ودواجن فاسدة 

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية، شنت مديرية الطب البيطري، حملات مكبرة تحت إشراف الدكتور رفعت حماد، وكيل وزارة الطب البيطري، وبرئاسة مدير إدارة المجازر بالمديرية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأسفرت عن تحرير (28) محضرًا جنح وذلك لمخالفة أحكام القانون (10) لسنة 1966 والقرار رقم (517) لسنة 1986 بإجمالي مضبوطات تزيد عن  (4) طن و(844) كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 24 أكتوبر الحالي، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

تشديدات على مراقبة الأسعار بالمنوفية 

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين مرورهم الميدانى  لإحكام الرقابة الصارمة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية، فضلًا عن متابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع الغذائية وذلك في ظل جهود الدولة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية ضبط 4طن رحوم فاسده الطب البيطرى بالمنوفية الرقابة على الأسواق

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