الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط لحوم فاسدة في حملة مكبرة لضبط الأسواق بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

شنّت مديرية الطب البيطري في دمياط، حملة مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق بقيادة د.ايهاب شكري مدير عام الطب البيطرى  بضرورة متابعة الأسواق وتكثيف المرور عليها ومن خلال جولة أطباء الإدارة  قام د.طارق يوسف ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبرفقته الدكتورةدينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بالاشتراك مع الرقابة التموينية.

وتمكنت الحملة من ضبط 151 كيلو جرام من  اللحوم المستوردة والمعدة  للبيع علي انها بلديه، فيليه الدواجن  مجزاءات الدواجن المتبلة اللحوم المفرومة،الحواوشي، وتم تحرير محاضر للمخالفين وفي انتظار قرار الجهات المعنية.

وشهدت منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في محافظة دمياط ، إقبالاً جماهيريًا كبيرًا بعد أن تم افتتاح آخر معرض من قبل الغرفة التجارية في دمياط  حيث أقامته الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية،  بمدينة دمياط وذلك فى إطار مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية.

كما شهدت المعارض إقبال جماهيري كبير واسفرت عن حالة من الرضا خاصة مع وجود فوارق حقيقية في الأسعار ما بين المحال الخارجية والمعارض المذكورة.

وفي معرض مدينة دمياط، تعددت أقسام المعرض وذلك بعدد ٢٠ قسمًا على مساحة ٥٠٠ م٢وشارك خلاله ١٢ عارضًا، وبه جميع السلع والتى تضمنت مواد غذائية وبقوليات ومنتجات البان وبيض ودواجن ولحوم بلدى وخضروات وفاكهة بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 10- 25%، والتأكد من الإعلان عن أسعارها أمام الجمهور قبل وبعد الخصم.

وأكدت د.منال عوض، محافظ دمياط أن هناك تكاتف كبير بين الجهات المختلفة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة طبقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، للتخفيف عن كاهل المواطنين ورعاية الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، مثمنة جهود القائمين على المعرض لدعم الخطوات المبذولة لتحقيق تلك الأهداف وأكدت " المحافظ " ان المحافظة حريصة على مواصلة تلك الجهود وتذليل اى عقبات.

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