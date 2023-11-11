السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تحبط محاولة مواطنين التشاجر فى الجيزة وتحرز أسلحة نارية

مشاجرة
مشاجرة

نجحت الداخلية في ضبط طرفى مشاجرة  بالجيزة لقيامهم بتجهيز أسلحة نارية وبيضاء للتشاجر لخلافات بينهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اعتزام بعض الأشخاص التشاجر بدائرة قسم شرطة الأهرام وقيامهم بتجهيز الأسلحة النارية والبيضاء لذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط طرفـى المشاجرة "طرف أول" عدد 6 أشخاص، وبحوزتهم "بندقية خرطوش- 4 فرد محلى- سلاح أبيض- عدد من الطلقات النارية- "طرف ثان" عدد 3 أشخاص، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والبيضاء للتشاجر فيما بينهم بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة دون حدوث إصابات لخلاف على أولوية المرور أثناء سيرهم بدائرة القسم.

الداخلية مشاجرة أسلحة نارية حائزي الأسلحة النارية قطاع الأمن العام

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