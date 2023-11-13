الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس نيجيريا السابق يشكر السيسى على استضافة المعرض الإفريقى للتجارة البينية

رئيس نيجيريا السابق
رئيس نيجيريا السابق

شكر أولوسيجون أوباسانجو، رئيس المجلس الاستشاري المعني بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية، والرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعضاء الحكومة المصرية، على استضافة المعرض الإفريقي للتجارة البينية.

وقال، خلال كلمته في افتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، اليوم الأحد، “ شكرا للرئيس السيسي وحكومته على وجودهم ودعمهم فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية”، متابعًا “يجب الاعتراف بمجهوداتكم العظيمة ومنظمي معرض التجارة البيبني الإفريقي والكثير من الشخصيات البارزة التي استطاعت الحضور بشكل شخصي”.

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