الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فريق طوارئ الطب النرويجي بغزة: الاحتـلال استهدف المستشفيات دون أي احترام للإنسانية

الاحتـلال استهدف
الاحتـلال استهدف المستشفيات

قال مادس جيليرت مسؤول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى قطاع غزة، إن للفلسطينيين الحق في تحرير أنفسهم من الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الاثنين، أن الاحتـلال استهدف المستشفيات دون أي احترام للإنسانية أو القانون الدولي، متابعًا أن لا يوجد نظام طبي يستطيع تقديم الخدمة لهذا العدد الهائل من الجرحى في قطاع غزة.

يجب إدخال الدعم الطبي للفلسطينيين في قطاع غزة

وأشار مسؤول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى قطاع غزة، إلى أنه يجب إدخال الدعم الطبي للفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفًا إلى وجود نحو 1.5 مليون نازح يبحثون عن المأوى والغذاء والمياه والمستشفيات مليئة بالمصابين.

وفي ذات السياق قال “جيليرت”، إن الوضع في قطاع غزة كارثي والمستشفيات ليس لديها وقود، منوهًا أن العديد من المستشفيات باتت غير آمنة ويجب أن تكون تحت الحماية الدولية، منوهًا بأن النازحون في قطاع غزة بلا ماء أو طعام أو دواء، ويموت المواطن الفلسطيني في القطاع لنقص المياه والطعام.

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