الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صلاح عبد الله ناعيًا الفنان الراحل عثمان محمد على: كان متسامحا ومحبا الجميع

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

حرص الفنان القدير صلاح عبد الله، على نعى الفنان الراحل عثمان محمد علي، الذى وافته المنية مساء أمس الأحد، إثر أزمة صحية عن عمر يناهز الـ88 عامًا.

وكتب عبد الله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شرفت بالعمل معه أكثر من مرة، فكان دائمًا الأخ الأكبر الطيب الهادئ الناصح الصالح المتصالح المتسامح المحب للجميع المحبوب جدًا من كل من تعامل معه".

وطالب صلاح عبد الله، الجمهور بالدعاء للفنان القدير الراحل عثمان محمد علي قائلا: "أسألكم الفاتحة والدعاء للفنان القدير الفصيح بمعنى الكلمة أستاذنا عثمان محمد علي"، وبمجرد كتابة المنشور، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهوره ومحبيه متمنين له الرحمة والمغفرة ولأسرته وأهله الصبر والسلوان.

موعد ومكان عزاء الفنان القدير الراحل عثمان محمد علي

فى سياق متصل، تتلقى أسرة الفنان القدير الراحل  عثمان محمد علي، واجب العزاء غدًا الثلاثاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقدم عثمان محمد علي العديد من الأعمال التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور رغم مرور عشرات السنوات على عرضها، منها مسلسل رأفت الهجان، مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا، مسلسل عائلة الحاج متولي، مسلسل يتربى في عزو، مسلسل الإمام الشافعي، فيلم شجيع السيما، وكان أخر أعماله مسلسل "حي السيدة زينب" الذي تم إنتاجه وعرضه عام 2021، وشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم سوسن بدر، محمود عبدالمغني، لبنى ونس، فراس سعيد، أشرف عبدالغفور، عبير منير، ليلة عدنان، هايدى رفعت، حجاج عبدالعظيم، الراقصة دينا، ليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وتحت قيادة المخرج محمد النقلي.

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