أسرة عثمان محمد على تتلقى واجب العزاء داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. غدًا

تقيم أسرة الفنان القدير الراحل عثمان محمد علي، واجب العزاء غدًا الثلاثاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

موعد ومكان عزاء عثمان محمد علي

وفى سياق متصل يشيع جثمان الفنان عثمان محمد علي، ظهر اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة.

ورحل الفنان القدير عثمان محمد علي، عن عالمنا مساء أمس الأحد، إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز الـ88 عامًا.

عثمان محمد علي

ولد عثمان محمد علي، في الإسكندرية في عام 1935، اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية، أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية، ثم انتقل إلى القاهرة.

وشارك فى أول مسلسل إذاعي وهو "حب وإلهام" في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها "للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان والوهم".

وشارك عثمان محمد علي، فى العديد من الأعمال الفنية وكانت آخر أعماله مسلسل "حي السيدة زينب"، الذي تم إنتاجه وعرضه عام 2021، وشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم سوسن بدر، محمود عبدالمغني، لبنى ونس، فراس سعيد، أشرف عبدالغفور، عبير منير، ليلة عدنان، هايدي رفعت، حجاج عبدالعظيم، الراقصة دينا، ليلى عزالعرب، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وتحت قيادة المخرج محمد النقلي.