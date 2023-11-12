داليا مصطفى ناعية الفنان عثمان محمد علي: الله يرحمك ويغفر لك

حرصت الفنانة داليا مصطفى، على نعي الفنان القدير عثمان محمد علي، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ 88 عاما.

ونشرت داليا، صورة للفنان الراحل عثمان محمد علي، وعلقت عليها قائلة: "ربنا يرحمك ويغفر لك يارب.. ممكن تدعوله بالرحمة".

الجمهور يدعو للفنان عثمان محمد علي

وبمجرد كتابة المنشور سرعان ما انهالت التعليقات من جمهوره ومحبيه متمنين للفنان القدير عثمان محمد علي، الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

موعد ومكان جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي

وفى سياق متصل، من المقرر إقامة صلاة الجنازة، وتشييع جثمان الفنان الراحل لمثواه الأخير، غدًا الإثنين، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ولد عثمان محمد علي، في الإسكندرية في عام 1935، اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية. أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية.

وشارك فى أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان والوهم).

آخر أعمال الفنان القدير عثمان محمد علي

الجدير بالذكر أن الفنان القدير عثمان محمد علي، هو والد الفنانة سلوى عثمان.

وقد شارك عثمان محمد علي، فى العديد من الأعمال الفنية وكانت آخر أعماله مسلسل "حي السيدة زينب" الذي تم إنتاجه وعرضه عام 2021، وشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سوسن بدر، محمود عبدالمغني، لبنى ونس، فراس سعيد، أشرف عبدالغفور، عبير منير، ليلة عدنان، هايدي رفعت، حجاج عبدالعظيم، الراقصة دينا، ليلى عزالعرب، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وتحت قيادة المخرج محمد النقلي.