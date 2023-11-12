الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد جنازة الفنان الراحل عثمان محمد على بمسجد السيدة نفيسة

عثمان محمد علي
عثمان محمد علي

كشف الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن موعد جنازة الفنان القدير الراحل عثمان محمد علي، والذي سيشيع جثمانه لمثواه الأخير، غدًا الإثنين، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

سبق أن أعلن الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ88 عامًا.

الفنان الراحل عثمان محمد علي ولد في الإسكندرية في عام 1935، اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية. أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية.

يعد مسلسل حي السيدة زينب هو آخر أعمال عثمان محمد علي الذي طُرح عام 2021، وشارك بالمسلسل العديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، محمود عبدالمغني، لبنى ونس، فراس سعيد، أشرف عبدالغفور، عبير منير، ليلة عدنان، هايدي رفعت، حجاج عبدالعظيم، الراقصة دينا، ليلى عزالعرب، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وتحت قيادة المخرج محمد النُقلي.

 

عزوز عادل مجلس نقابة التمثيلية جنازة القدير عثمان محمد علي جثمانه

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