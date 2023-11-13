رئيس جهاز الشيخ زايد يوجه بتطعيم عمال النظافة ضد فيروس (B)

أجرى المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، جولة تفقدية لمبنى الإدارة الصحية في المدينة للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمة للمواطنين وتقديم الدعم للإدارة. وأشار إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنهوض بالمنظومة الصحية، وهو ما يظهر جليًا في الجهود المبذولة لإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد مراكز رعاية الطفل والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

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واستكمل المهندس أحمد عبد الرازق جولاته التفقدية برفقة الدكتورة ماجدة حلمي، مديرة الإدارة الصحية، والمهندس أسامة فكري، نائب رئيس الجهاز، والدكتورة منى بركات، معاون رئيس الجهاز، وزار المعمل والصيدلية وغرفة متابعة الحمل وعيادات تنظيم الأسرة ومعمل التحاليل وعيادة الأسنان والتطعيمات الوقائية وغيرها، كما تم الاستماع إلى شرح تفصيلي لما تم تنفيذه من أعمال في المبادرات الرئاسية المختلفة والتقديم وحملات التطعيمات الوقائية خلال الفترة الماضية، والمستهدف وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

تطعيم عمال التجميل والنظافة ضد التهاب الكبد الفيروسي في الشيخ زايد

وأعلن جهاز مدينة الشيخ زايد بالتعاون مع الإدارة الصحية بالشيخ زايد، بدء تطعيم عمال شركة التجميل والنظافة ضد فيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي B، حرصًا على سلامتهم وصحتهم لحمايتهم من الإصابة بالفيروسات نتيجة التعامل المباشر مع النفايات والمخلفات.

وذلك في ضوء تكليفات المهندس أحمد محمد عبد الرازق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بالاهتمام بالعاملين بمنظومة النظافة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم. تحت إشراف الدكتورة ماجدة حلمي مدير الإدارة الصحية بالشيخ زايد والدكتورة مروة مدير الطب الوقائي، حيث تنتقل فرق التطعيم من الإدارات الصحية لمقر تجمعات العمال، بهدف توفير الحماية اللازمة لعمال النظافة من الفيروس، مشيرة إلى أنه يجرى تطعيم جميع عمال النظافة على مستوى المدينة بالجرعة الأولى، واستكمال السلسلة التطعيمية لجميع العاملين بالثلاث جرعات لتغطية الفئة.

استمرار حملات رش الناموس والبعوض بالشوارع لمقاومة الحشرات والناموس

وأكد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس الجهاز، على استمرار تكثيف حملات رش الناموس والبعوض في الشوارع وأماكن التجمع بشكل مستمر في جميع أحياء المدينة، وذلك تحت إشراف إدارة شؤون البيئة بالجهاز، وتكثيف مرور سيارات الرش للحد من انتشار الأوبئة والأمراض للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.