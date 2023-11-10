رئيس جهاز الشيخ زايد يلتقى سكان مشروع "جنة 2".. ويتفقد محطة تنقية مياه الشرب

استقبل المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، مجموعة من سكان وحاجزي مشروع جنة 2، بمقر الجهاز، للرد على الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالسكان، والاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم، عملًا على توفير جميع الخدمات وسبل الراحة للسكان، وذلك بحضور نائب رئيس الجهاز، ومسئولي الجهاز والإدارات المختلفة.

وفي بداية اللقاء، رحب المهندس أحمد عبد الرازق، بالسكان، وناقش استفساراتهم، والتي استقبلتها المجموعة المخصصة على تطبيق " واتس آب "، كما رصدها ممثلو جهاز المدينة، متضمنة ما تم من ملاحظات خلال فترة السكن الحالية، وذلك عملًا على حلها وتوفير جميع الخدمات الضرورية لقاطني الكمبوند، مؤكدًا أن دور الجهاز هو العمل على حل المشكلات التي تخص السكان في إطار مسئولياته.

رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد

وأكد رئيس الجهاز استمرار لقاء السكان قاطني المدينة في جميع الأحياء، وسوف يتم الإعلان عن الجدول المخصص لهذه الاجتماعات على الصفحة الرسمية للجهاز.

تفقد محطة مياه الشرب المغذية للمدينة

وفي سياق متصل، قام المهندس أحمد محمد عبد الرازق، بتفقد محطة مياه الشرب المغذية للمدينة، والتى تعمل بطاقة ٥٧٥ ألف م٣/يوم، يرافقه المهندس أسامة فكري، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمحطة، للوقوف على القدرات التشغيلية للمحطة، والإجراءات التى من شأنها تقديم الخدمة بأعلى كفاءة، وذلك فى إطار الاهتمام بالمرافق العامة.

وخلال الجولة، تم الاطمئنان على موقف المحطة والخطة المستقبلية لها، ومدى تجهيز معدات الطوارئ بها، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لاستعدادات المدينة لمواجهة أى احتمالية لمشكلات طارئة، والتعامل الفورى معها.