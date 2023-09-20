الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز "الشيخ زايد" يلتقى أصحاب أراضى التقنين.. ويجرى القرعة العلنية

القرعة العلنية
القرعة العلنية

التقى المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عدداً من أصحاب أراضى التقنين- ممثلى إحدى الجمعيات- الواقعة فى نطاق القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، في ضوء التوجيهات الصادرة من اللجنة الرئيسية للوحدة المركزية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود من جهة الولاية السابقة.

تذليل العقبات

واستمع رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إلى مطالب ممثلى الجمعية بشأن تذليل العقبات لاستصدار القرار الوزاري باعتماد تقسيم وتخطيط المشروع، وكيفية استكمال سداد باقي مستحقات علاوة توصيل المرافق وتغيير النشاط لبعض الأعضاء نظير التنازل عن حصتهم من أرض الخدمات بالمشروع لصالح الهيئة، وأوضح لهم أنه جار دراسة طلب الجمعية بالتنسيق مع قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال الإجراءات.

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القرعة العلنية 

وفى سياق آخر، ترأس المهندس أحمد مصطفى، لجنة القرعة العلنية لتخصيص المحال بمبنى الورش المقام بمعرفة جهاز المدينة بالمنطقة الخدمية الإقليمية الثانية بمقابل انتفاع سنوي، لمستأجري المحال أسفل العمارات السكنية ذات الأنشطة المقلقة للراحة، من أجل الحفاظ على راحة المواطنين، وتوفير المناخ الملائم والبيئة الصحية لهم، وللحفاظ على المظهر الجمالي اللائق للمدينة، وتجميع الأنشطة بمبنى خدمي واحد تيسيرا على المواطنين، وذلك بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، ووزارة المالية، ورئيس مجلس أمناء المدينة، ونواب رئيس الجهاز، ومديري العموم.

وناشد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أصحاب المحال الواقعة أسفل العمارات السكنية، بعدم تأجيرها بأي نشاط مقلق للراحة، منعاً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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وفى سياق أخر، أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون جهاز مدينة ملوي الجديدة، ومخالفات البناء المقامة على مساحة حوالي 450م2 بقطعة أرض مملوكة للهيئة داخل كردون جهاز مدينة أسوان الجديدة.

القرعة العلنية
القرعة العلنية
القرعة العلنية
القرعة العلنية
الاسكان الشيخ زايد أصحاب أراضى التقنين القرعة العلنية المنطقة الخدمية انتفاع سنوي

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