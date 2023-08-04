الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: مواصلة أعمال تطوير المجاورات والطرق بنسبة إنجاز متقدمة

مدينة الشيخ زايد
مدينة الشيخ زايد

قال رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد المهندس أحمد مصطفى، إنه يتم حاليا تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من المجاورات المختلفة بالحيين التاسع والثامن بالمدينة بنسبة إنجاز متقدمة، كما أنه يتم تنفيذ أعمال الصيانة بعددٍ من طرق المدينة، وجارٍ طرح أعمال التطوير ورفع الكفاءة لطرق الحى العاشر بالمدينة، نظراً لأهمية محاور الطرق حيث إنها الشريان الأساسي لأي مدينة ولسهولة تحرك المواطنين والحصول على الخدمات المختلفة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، في بيان اليوم الجمعة، أنه يتم تنفيذ أعمال الطبقة السطحية للأسفلت بمداخل المدينة والمحور المركزي حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى ما يقرب من 90%، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأعمال إنشاء الطرق الجديدة فإنه جار حاليا تنفيذ أعمال طبقة الأساس وتركيب البردورات بطريق 12، 14 (الطرق المؤدية إلى مشروع جنة 2)، وكذا يتم الانتهاء من أعمال الأسفلت للطرق الداخلية بمشروع جنة 2 تزامنا مع قرب مواعيد تسليم الوحدات.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ طريق الريفيرا بطول 3 كم وعرض 45 مترا الواصل بين طريق النزهة وطريق القاهرة/ إسكندرية الصحراوي ووصلت نسبة الإنجاز إلى 42%.

في سياق متصل، صرح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بأنه تم شن حملة غلق وتشميع لمبنى بالحي 11 المجاورة 4 لمخالفة شروط التخصيص، وذلك بمعرفة إدارتي التنمية والأمن بالتنسيق مع شرطة التعمير، بهدف منع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بالشروط وعدم المخالفة، للحفاظ على المظهر الحضاري بها، مشددا على استمرار متابعة أعمال غلق وتشميع وقطع المرافق عن جميع المخالفات بالمدينة والتصدي لها وإزالتها في مهدها.

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