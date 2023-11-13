لتنشيط السياحة وإنتاج كهرباء نظيفة.. خطة لتحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، تنفيذ خطة مشروعات قومية لصيانة وإحلال وتطوير جميع القناطر على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه، وتنفيذ المشروعات التنموية في قطاع الموارد المائية والري، وذلك لأهميتها في كافة مناحي الحياة من توفير مياه الشرب والصناعة ورى الأراضى الزراعية.

كما يستهدف قطاع القناطر والخزانات الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، متابعة صيانة وتأهيل 78 قنطرة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية في مصر والقناطر ومنها إسنا، والتى تتمثل أهميته لمنظومة الموارد المائية والري، وذلك في كونه وسيلة التحكم في التصرفات المائية، بهدف ضمان الاستفادة القصوى من المياه ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية، وتنفيذ أعمال صيانة سنوية تقدر ب40 مليون جنيه.

يأتي ذلك فيما تفقد المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة تحديث أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة، لتوفير المياه اللازمة للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية، وأيضًا الإجتماع بممثلي الجهة المنفذة للتأكد من تنفيذها في التوقيتات المحددة وأعلى درجة من الكفاءة.

تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا

إسنا

كما تفقد رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، الهويسين الملاحيين لقناطر إسنا، وذلك لمتابعة أعمال الصيانة الدورية الجارية، والإجتماع مع مهندسي الادارة لمناقشة أجندة العمل الحالية وخطة الادارة المستقبلية، وذلك ضمن خطة تنفيذ مشروع تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل والتى من المتوقع الإنتهاء منها خلال عامين مقبلين.

قناطر إسنا

من جانبه أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى ل" الدستور"، أهمية المشروعات القومية المنفذة فى الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، وأيضا تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، مشيرا إلى تنفيذ خطة متكاملة لصيانة وتأهيل القناطر الكبرى والأهوسة الملاحية والتى تتضمن محطات لتوليد الكهرباء النظيفة.

تطوير الملاحة النهرية

كما تساهم قناطر إسنا الجديدة فى تطوير الملاحة النهرية بشكل كبير وذلك لانه ملحق بها هويسين ملاحيين يسمحان بمرور 4 وحدات أو سفن سياحية فى وق واحد وفى دورة واحدة تقدر بحوالى 19 دقيقة فقط، وأيضا تعد من أكبر وأهم القناطر الكبرى على نهر النيل وترتيبها الثالث بعد السد العالى وخزان أسوان وتم بناءها خلف القناطر القديمة لتوفير مياه الرى اللازمة وتوليد طاقة كهربائية نظيفة تقدر ب 90ميجا وات فى الساعة.