وزير الرى: مصر تواجه تحديات فى مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمى والابتكار

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن هناك العديد من التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمى والابتكار وإعداد دراسات بحثية وافية، على أن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التى تسهم فى حسم هذه التحديات.

وأكد وزير الرى، خلال جلسة "دور البحث العلمى والتكنولوجيا فى مواجهة التغير المناخى وبعده الاقتصادى على قطاع المياه فى مصر" المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، على دور المركز القومى لبحوث المياه فى تحقيق هذا الهدف باعتباره الذراع البحثية للوزارة، مع قيام المركز بوضع رؤية للمستقبل مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يُسهم فى تمكين متخذى القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناءً على أسس علمية دقيقة.

توفير المخصصات المالية اللازمة للدراسات البحثية

وأكد الدكتور هانى سويلم حرصه على توفير كل أشكال الدعم للمركز القومى لبحوث المياه، والعمل على تحسين الإمكانات البحثية والبشرية واللوجستية الحالية بالمركز، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة للدراسات البحثية، مع تعزيز التنسيق بين كل القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة والمعاهد البحثية المناظرة في تطبيق الخطة البحثية للوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على الأرض.

مواجهة التغيرات المناخية والهجرة غير الشرعية واللاجئين

وأشار وزير الرى إلى ضرورة التوسع فى البحث العلمي فى مجالات الصمود والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية والهجرة غير الشرعية واللاجئين وغيرها من التحديات التى تواجه قطاع المياه، والبحوث العلمية فى مجالات رفع كفاءة استخدام المياه، واستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعات المياه، والتعامل مع السيول الومضية والظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، والتوسع فى مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، ومعالجة المياه وتقليل ملوحة مياه الصرف الزراعى.

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجميع الحضور وعلى رأسهم الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق، والدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الأسبق، والدكتور عبدالقوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الأسبق، والدكتور صفوت عبدالدايم رئيس اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه، وكل الأساتذة والباحثين، مشيرًا إلى امتلاك مصر العديد من الخبرات المتميزة فى مجال المياه.