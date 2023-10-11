الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: إنجاز 22% من مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهرى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وصرح الدكتور سويلم بأن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز 22%، مشيرًا إلى أنه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف، فإنه جار العمل فى نزح المياه لتجفيف حفرة الإنشاء، وتجهيز الحدادة والنجارة وصب الخرسانة المسلحة لزوم الحوائط، كما يجرى الردم حول الأساسات، وتم وصول بوابات القنطرة المصنعة باليابان وجاهزة للتركيب، والعمل على تصنيع إطارات علب التجفيف في مصر.

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، أوضح وزير الرى أنه جارٍ أعمال الردم لدق ستائر الحماية للسكة الحديد، لتنفيذ السد المؤقت تمهيدًا للبدء في الإنشاء. 

كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية ونهو أعمال حماية القاع والميول في الأمام والخلف، وذلك فيما يخص قنطرة فم الديروطية، وأيضًا جار التحضير لإزالة السد المؤقت تمهيدًا لفتح المياه.

إضافة إلى ذلك، تجري أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كل العناصر، كما يجري تصنيع بوابات القناطر الكبيرة "فم بحر يوسف– حجز الإبراهيمية" في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة "البدرمان- الديروطية- أبوجبل- إيراد الدلجاوي– الساحلية" فى مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات، بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه.

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وزير الري: مشاركة 64 كيانًا دوليًا في أسبوع القاهرة للمياه

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وزير الرى: تجديد شبكات الصرف المغطى فى 6 ملايين فدان

ويلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصًا على سلامتهم، من خلال التدريب على أعمال السلامة المهنية، كما تتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث نفذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع؛ من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع، والذي يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.

تحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان

جدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى "أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع، التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.

مجموعة قناطر ديروط قناطر ديروط الجديدة مشروع مجموعة قناطر ديروط قطاع الخزانات تحسين عملية الرى

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