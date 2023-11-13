العثور على جثة مجهولة في حالة تعفن داخل حديقة الشلالات بالإسكندرية

عثرت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، على جثة شخص مجهولة الهوية في حالة تعفن داخل حديقة الشلالات بمنطقة باب شرقي، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتكثيف التحريات لكشف غموض الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة متعفنة

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من داخل حديقة الشلالات بدائرة القسم ووجود جثة مجهولة.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة وفحص الجثة تبين أنها جثة لأحد الأشخاص في حالة تعفن، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ونقل الجثة للمشرحة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات والتي قررت نقل الجثة للمشرحة لمعرفة سبب الوفاة وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.