الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة شخص مجهولة خلف أحد الفنادق بالإسكندرية

جثة
جثة

عثر أهالي منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية في العقد السادس من العمر خلف أحد الفنادق، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف الحادث، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة منتزه أول، بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة شخص خلف الفندق، بدائرة قسم شرطة منتزه أول شرق الإسكندرية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر برقم 4977 لعام 2023 في قسم أول المنتزه، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

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