الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دورته الـ30.. محافظ أسوان يفتتح المؤتمر السنوي لمنظمة المرأة في مجال الطاقة النووية

الفعاليات
الفعاليات

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر السنوى لمنظمة المرأة فى مجال الطاقة النووية فى دورته الـ30، والذى يقام بإحدى الفنادق الشهيرة بمدينة أسوان. 

 

وحضر فعاليات المؤتمر كلًا من: الدكتور سميرة قراعة رئيس المؤتمر، الدكتور دومنيك مبيلو رئيس الجمعية العالمية للمرأة فى مجال الطاقة النووية، الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، وشارك فى  الافتتاح ايضًا البروفيسور شوكت عبد الرازق نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

 

فعاليات الاجتماع الثانى للجان الوكالة الإفريقية

وافتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أمس، فعاليات الاجتماع الثانى للجان الوكالة الإفريقية "الأفرا" ممثلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، بحضور الدكتور عمرو الحاج على رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطنى للأفرا، وبمشاركة البروفيسور شوكت عبد الرزاق نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتورة دينا الحسينى رئيس لجنة إدارة مشروعات الأفرا، وأيضًا الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتور إيهاب حنفى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان. 

 

 

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن أسوان شهدت فى ستينيات القرن الماضى تنفيذ أول مشروعات الطاقة من خلال إنشاء أكبر محطة توليد للكهرباء بأعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين وهو السد العالى، وتشهد عاصمة الطاقة الجديدة والمتجددة حاليًا تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من المحطات الشمسية ببنبان وفارس لتكون دائمًا مصدر النماء والرخاء لمصر وإفريقيا عبر العصور بمقوماتها وثرواتها المتعددة. 

 

وأشار إلى أن أسوان تمثل الآن حجر الزاوية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وهى تحظى باستضافة فعاليات هذا الاجتماع الهام على أرضها مما يبرز إنجازات الدولة المصرية الحديثة فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.  

 

الفعاليات
الفعاليات
محافظ أسوان المؤتمر السنوي منظمة المرأة في مجال الطاقة النووية فعاليات المؤتمر الدورة الـ30

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