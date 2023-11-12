الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكلف نائبته بتفقد نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروع الإسكان المتميز

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان يتفقد التنفيذ الجارية بمشروع الإسكان المتمي

 كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بتفقد الأعمال الجارية بالتجمع الأول والثانى بمشروع الإسكان المتميز "حى اللوتس" بمنطقة العقاد، وذلك بمرافقة مديرى الإسكان والحدائق والكهرباء، بالإضافة إلى مسئولى وممثلى الشركات المنفذة، ورئيس حى جنوب مدينة أسوان. 

وجاء ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز داخل المشروعات الجارية، مع تلافى مختلف الملاحظات والتوجيهات المرصودة فى الجولات الميدانية. 

ضرورة تواجد مسئولين الجهات المعنية للمتابعة على مدار الساعة 

 

وخلال الجولة التفقدية شددت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان على تكثيف الجهود المبذولة مع ضرورة تواجد مسئولي الجهات المعنية للمتابعة على مدار الساعة ورصد حجم الأعمال المنفذة بالمشروع من أجل ضمان الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية خلال يومين على الأكثر وذلك بالنسبة للأعمال الخاصة بالتشطيبات النهائية لمسجد الرحمة بالتجمع الثانى وأعمال تنسيق الموقع العام وإضافة المكون الأخضر بما يتضمنه من زراعة للأشجار وأحواض الزهور المناسبة لإضفاء الوجه الجمالي اللائق بمحيط المسجد تمهيدًا افتتاحه حيث يقام على مساحة 600 م2 بتكلفة 9 مليون جنيه، علاوة على الإنتهاء من أعمال توسعة الطريق الرئيسى لمحور 2 بالتجمع الثانى بالقرب من المسجد فى المسافة بطول 600م وعرض 16 م بدلًا من 11 م. 

 

 

 

محافظ أسوان نائب محافظ أسوان مشروع الإسكان المميز حي اللوتس منطقة العقاد جولة تفقدية

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