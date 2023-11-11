محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بالمشاركة في ورشة العمل لتوحيد المفاهيم الخاصة بدورة التقنين

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم، بالمشاركة فى فعاليات ورشة العمل لتوحيد المفاهيم الخاصة بدورة التقنين لإسترداد أراضى ومستحقات الدولة.

حضرها كلًا من: ثروت زرد رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة، ونيفين جرجس بإدارة متابعة التعاقدات بالخدمات الحكومية، بالإضافة إلى مسئولى الأملاك بالمحافظة والوحدات المحلية والقروية، وأيضًا أعضاء المنظومة الإلكترونية والشئون المالية المتعلقة بالمتحصلات، والشئون القانونية ولجنة البت والمساحة.

هدف ورشة العمل

تهدف الورشة لتوحيد المفاهيم فيما يخص دورة التقنين وتسليم كافة العاملين بالدورة جميع التعليمات والمستندات والنماذج التى من شأنها زيادة ودفع دورة التقنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دفع لجان مرور للمراجعة على الطبيعة، وتقديم أوجه الدعم والمعاونه لدفع دورة وعجلة التقنين، والتى تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

وبناءًا على التنسيق المتواصل والمستمر بين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء أ.ح حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضى ومستحقات الدولة المستولى عليها، وفى ضوء عرض رئيس اللجنة على رئيس الجمهورية.

واستعرض رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ثروت زرد، كافة الجوانب والمحاور التوضيحية والقانونية المتعلقة بتفعيل منظومة وآلية التقنين طبقًا للكتابات الدورية، مع قيامه بالرد على مختلف الاستفسارات والأسئلة الهادفة لزيادة معدلات التقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.