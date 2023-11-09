الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد اصطفاف أسطول المعدات بنصر النوبة استعدادًا لمواجهة الطوارئ

تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان لأسطول المعدات والسيارات

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية لأسطول المعدات والسيارات وغيرها من الأجهزة الفنية على مستوى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإجمالي ٧٢ معدة وسيارة. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمراجعة الدورية لكل الإمكانات والمعدات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. 

جاء ذلك بحضور النائب أيمن فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، واللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، وأيضًا صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة. 

إجراء الاختبارات العملية

وحرص محافظ أسوان على متابعة التشغيل وإجراء الاختبارات العملية للوقوف على الحالة الفنية للمعدات والسيارات، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، مع إقامة ورشة صيانة دائمة لها، فضلًا عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكي تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية، فضلًا عن الحفاظ عليها من أي أعطال مستقبلية وذلك بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة. 

كما كلَّف اللواء أشرف عطية جميع رؤساء المراكز والمدن بسرعة إمداد المشرف على الحملات الميكانيكية بكشوف مدققة يوميًا عن الحالة الفنية للسيارات والمعدات بنطاق كل مركز ومدينة، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن القوة الفعلية لمختلف الوحدات المحلية وسرعة التدخل. 

وشدد محافظ أسوان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح لأي سيارة أو معدة، وذلك لضمان الاطمئنان الكامل على الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أي أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أي أزمات أخرى محتملة. 

تفقد محافظ أسوان لأسطول المعدات والسيارات
تفقد محافظ أسوان لأسطول المعدات والسيارات
تفقد محافظ أسوان لأسطول المعدات والسيارات
تفقد محافظ أسوان لأسطول المعدات والسيارات
تفقد محافظ أسوان لأسطول المعدات والسيارات
تفقد محافظ أسوان لأسطول المعدات والسيارات
محافظ أسوان جولة تفقدية نصر النوبة الأزمات والطوارئ السيارات والمعدات

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