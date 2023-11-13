الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ضيق الوقت صداع فى رأس فيتوريا والطائرة الخاصة تنقذ الموقف

فيتوريا
فيتوريا

يعانى البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، من أزمة حقيقية بسبب ضيق الوقت فى المعسكر الذى ينطلق ظهر اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهتى سيراليون فى القاهرة وجيبوتى فى ليبيريا، فى بداية مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التى تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

ويتمثل الصراع الذى يعانيه فيتوريا فى كيفية بدء التدريبات مباشرة من اليوم الأول، واكتمال الصفوف بانضمام اللاعبين المحترفين وخاصة محمد صلاح قائد الفراعنة الذى خاض مباراة فريقه أمس الأحد فى الدورى الإنجليزى أمام وينتفورد، على أن ينضم لمعسكر الفراعنة غدا الثلاثاء.

ويلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره جيبوتى على استاد القاهرة مساء الخميس المقبل، فى مباراة الجولة الأولى من التصفيات، على أن تسافر بعثة الفراعنة فى اليوم التالى مباشرة إلى ليبيريا استعدادا لخوض مباراة سيراليون  فى الجولة الثانية والمقر لها يوم 19 نوفمبر الجارى.

وتنفس فيتوريا الصعداء بعد قرار الدكتور أشرف صبحى بتخصيص طائرة لنقل المنتخب الوطنى إلى ليبيريا مباشرة، ثم العودة بهم عقب انتهاء المباراة، وهو ما يسهل مهمة الجهاز الفنى فى تجهيز اللاعبين لمباراة الجولة الثانية التى تعد أصعب من المواجهة الالى بسبب عناد الاتحاد السيراليونى واصراره على إقامة المباراة فى ليبيريا بعد رفض العرض لذى قدمه الاتحاد المصرى بشأن استضافة المباراة فى القاهرة، فى ظل عدم موافقة الكاف على اقامة المباراة فى سيراليون.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول  لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد أعلن عن قائمة اللاعبين النهائية وضمت ٢٥ لاعبا  لمعسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتي جيبوتي و سيراليون يومي ١٦ و ١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

واللاعبون هم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي ومحمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وأمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة  وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه  وعمر مرموش وحسين الشحات.

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