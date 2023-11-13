الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمن الإيراني يفكك عصابة لتهريب الأسلحة في كرمان شرق البلاد

الأمن الإيراني
الأمن الإيراني

أعلن اميد رضائي المدعي العام للمحاكم العامة والثورة في مدينة كهوج بمحافظة كرمان بجنوب شرق  إيران، إنه قد تم تفكيك عصابة  تهرب الأسلحة الحربية على نطاق واسع في مناطق شرق وجنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن اميد رضائي، قوله في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إنه قد تم رصد أعضاء عصابة لتهريب الأسلحة والذخائر الحربية من قبل مديرية الأمن بمحافظة كرمان، بعد القيام بسلسلة من الإجراءات الفنية والاستخبارية المنسجمة.

 المهربون كانوا يعتزمون نقل شحنة من الأسلحة إلى محافظات وسط البلاد

وأضاف: "تم توجيه ضربة إلى العصابة المذكورة فجر اليوم، وفي عملية مفاجئة تم القبض على ثلاثة من قادتها الرئيسيين، بأمر قضائي.

وتابع المسئول أن المهربين كانوا يعتزمون نقل هذه الشحنة من الأسلحة من شرق البلاد إلى محافظات وسط البلاد، مشيرا إلى ضبط 36 ​مسدسا في هذه العملية.

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تقديم الأسلحة التي استولت عليها البحرية البريطانية من إيران كدليل على انتهاك قرار مجلس الأمن 

ويذكر انه في أبريل الماضي أعلنت الحكومة البريطانية، تقديم الأسلحة التي استولت عليها البحرية البريطانية من إيران إلى الأمم المتحدة كدليل على انتهاك قرار مجلس الأمن من قبل الحرس الثوري الإيراني، حسب إذاعة "صوت أمريكا" الناطقة بالفارسية.

وأضاف البيان أن الحكومة البريطانية أشارت إلى مصادرتين للأسلحة الإيرانية، بما في ذلك صواريخ أرض  جو ومحركات صواريخ كروز في المياه الدولية جنوبي إيران في أوائل عام 2022، واعتبرت ذلك يشكل انتهاكا للقرارين 2231 و2140 اللذين أقرهما مجلس الأمن عام 2015.

وبحسب البيان، من بين الأسلحة المضبوطة طائرة مسيرة مخصصة للقيام بدوريات، وبعد فك تشفير الذاكرة الداخلية لها من قبل وزارة الدفاع البريطانية، تبين أنها قامت بـ 22 رحلة تجريبية من مقر قيادة القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني غرب طهران.

وأشارت بريطانيا في بيانها إلى أن الطائرة المسيرة المذكورة كانت ضمن شحنة صواريخ أرض - جو وقطع صواريخ كروز لهجوم أرضي إيراني، مؤكدة أن هذه الأدلة تشير إلى وجود صلة مباشرة بين طهران وتهريب أنظمة صواريخ يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السعودية والإمارات.

بمحافظة كرمان إيران عصابة تهرب الأسلحة الحربية المياه الدولية الذخائر الحربية

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