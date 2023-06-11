"خنجر وبلطة".. تفاصيل تهريب راكب أسلحة بيضاء بالمطار

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، من ضبط راكب يهرب أسلحة بيضاء عبارة عن خناجر وبلطة.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، تم الاشتباه في أحد الركاب.

بتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، تبين ضبط 20 خنجرًا أشكالًا وأحجامًا متنوعة و14 مطواة و"بلطة".

وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار، بأنه محظور حيازتها طبقًا للقانون، تم ضبطه وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.