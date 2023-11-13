وكيل "تعليم مطروح" يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة الكيلو 8

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، صباح اليوم، انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بمدرسة الكيلو ٨ للتعليم الأساسي شرق مدينة مرسى مطروح .

المستوى اللغوي لطلاب الصفوف الأولى بمادتي اللغة العربية والإنجليزية

وتفقد وكيل تعليم مطروح، الفصول التعليمية والحجرات الدراسية ومعمل العلوم والمكتبة وقاعات الأنشطة متابعا المستوى اللغوي لطلاب الصفوف الأولى بمادتي اللغة العربية والإنجليزية بالإضافة لمراجعة دفاتر تحضير المعلمين، موجها بضرورة المراجعة اليومية لسجلات التحضير حيث تابع شرح المحتوى الدراسي ومطابقته للجدول الزمني للمنهج وفق خريطة العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وأكد شحاته خلال زيارته المفاجئة للمدرسة، أن الطلاب أمانة في أعناق المعلمين في سبيل ترسيخ القيم السامية وتعميق الأخلاق الحميدة في نفوسهم لتنشئة وإعداد أجيال نافعة صالحة قادرة على تحقيق رفعة وتقدم الوطن، مضيفا أن الدولة تولي التعليم اهتماما كبيرا والذي يعد حجر الأساس للرقي والنهضة بكافة المجالات.

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح