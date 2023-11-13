سيول في بعض المناطق بمرسى علم جنوب البحر الأحمر (صور)

شهدت منطقة الكيلو 5 بمدينة مرسى علم جنوب البحر الاحمر، في الساعات الأولى من اليوم، أمطار غزيرة أدت لنحر الطريق نتيجة تدافع مياه السيول من أعلى الجبال الموازية للمنطقة، وعلى الفور بدأت الأجهزة المختصة في التعامل مع السيول والبدء في إصلاح الطرق التي تأثرت بالسيول.

وأكدت غرفة عمليات البحر الأحمر لـ«الدستور» أنها لم تتلق أي بلاغات بخسائر مادية أو بشرية نتيجة سقوط سيول بمنطقة الكيلو 5 بمرسي علم جنوب البحر الأحمر، وجارِ حصر الاضرار بالطرق التي شهدت سقوط مياه السيول عليها.

وتشهد بعض مدن محافظة البحر الأحمر حالة من الاستقرار النسبي في حالة الطقس مع وجود سحب خفيفة ومتوسطة في بعض المناطق، خاصة مدن الغردقة ورأس غارب وسفاجا.

في السياق ذاته أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر عن الانتهاء من سحب مياه الأمطار المتراكمة بمدينة الشلاتين، والتى تعرضت لامطار متوسطة علي مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، حيث تم على الفور انتقال فرق الأزمات والطوارئ، وفرقالتشغيل والصيانة وفرق الصرف الصحى لمواقع تجمعات مياه الأمطار، كما تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة لسحب المياه المتراكمه وتم إزالة آثار الأمطار بجميع أنحاء مدينة الشلاتين.

فيما تواصل شركة مياه البحر الأحمر إعلانها حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع حالات تقلبات الطقس المفاجئ، وتتلقى الشركة بلاغات المواطنين الواردة طوال الـ24 ساعة من خلال خدمة الخط الساخن.

موانئ البحر الأحمر: استقرار في حركة الملاحة البحرية دون التأثر بحالة الطقس

أكد مصدر خاص بهيئة موانئ البحر الاحمر، أن موانئ الهيئة لم تتأثر بحالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات،مؤكدًا أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي دون اي معوقات للعمل، لافتًا الي أنه في حال حدوث تغيرات سيتم التعامل الفوري معها.

وأضاف المصدر لـ«الدستور» أن العمل علي أرصفة موانئ الهيئة مستمر دون توقف، مشيرًا الي أنه هناك تعليمات من رئيس هيئة الموانئ بالتعامل الفوري واخذ الحيطة والحذر للحفاظ علي سلامة العاملين والممتلكات، وأن سلامة العاملين تأتي في مقدمه اهتمامات الهيئة، لافتًا الي تم رفع درجة الاستعداد لمواجهة اي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس مع استمرار حركة ونشاط الرياح.

سيول مرسي علم

سيول مرسي علم

سيول مرسي علم