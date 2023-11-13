الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سيول في بعض المناطق بمرسى علم جنوب البحر الأحمر (صور)

سيول مرسي علم
سيول مرسي علم

شهدت منطقة الكيلو 5 بمدينة مرسى علم جنوب البحر الاحمر، في الساعات الأولى من اليوم، أمطار غزيرة أدت لنحر الطريق نتيجة تدافع مياه السيول من أعلى الجبال الموازية للمنطقة، وعلى الفور بدأت الأجهزة المختصة في التعامل مع السيول والبدء في إصلاح الطرق التي تأثرت بالسيول.

وأكدت غرفة عمليات البحر الأحمر لـ«الدستور» أنها لم تتلق أي بلاغات بخسائر مادية أو بشرية نتيجة سقوط سيول بمنطقة الكيلو 5 بمرسي علم جنوب البحر الأحمر، وجارِ حصر الاضرار بالطرق التي شهدت سقوط مياه السيول عليها.

وتشهد بعض مدن محافظة البحر الأحمر  حالة من الاستقرار النسبي في حالة الطقس مع وجود سحب خفيفة ومتوسطة في بعض المناطق، خاصة مدن الغردقة ورأس غارب وسفاجا.

في السياق ذاته أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر عن الانتهاء من سحب مياه الأمطار المتراكمة بمدينة الشلاتين، والتى تعرضت لامطار متوسطة علي مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، حيث تم على الفور انتقال فرق الأزمات والطوارئ، وفرقالتشغيل والصيانة وفرق الصرف الصحى لمواقع تجمعات مياه الأمطار، كما تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة لسحب المياه المتراكمه وتم إزالة آثار الأمطار بجميع أنحاء مدينة الشلاتين.

فيما تواصل شركة مياه البحر الأحمر إعلانها حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع حالات تقلبات الطقس المفاجئ، وتتلقى الشركة بلاغات المواطنين الواردة طوال الـ24  ساعة من خلال خدمة الخط الساخن.

موانئ البحر الأحمر: استقرار في حركة الملاحة البحرية دون التأثر بحالة الطقس

أكد مصدر خاص بهيئة موانئ البحر الاحمر، أن موانئ الهيئة لم تتأثر بحالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات،مؤكدًا أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي دون اي معوقات للعمل، لافتًا الي أنه في حال حدوث تغيرات سيتم التعامل الفوري معها.

وأضاف المصدر لـ«الدستور» أن العمل علي أرصفة موانئ الهيئة مستمر دون توقف، مشيرًا الي أنه هناك تعليمات من رئيس هيئة الموانئ بالتعامل الفوري واخذ الحيطة والحذر للحفاظ علي سلامة العاملين والممتلكات، وأن سلامة العاملين تأتي في مقدمه اهتمامات الهيئة، لافتًا الي تم رفع درجة الاستعداد لمواجهة اي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس مع استمرار حركة ونشاط الرياح.

سيول مرسي علم
سيول مرسي علم
سيول مرسي علم
سيول مرسي علم
سيول مرسي علم
سيول مرسي علم
سيول مرسي علم
سيول مرسي علم
مرسى علم البحر الاحمر سقوط سيول حالة الطقس الغردقة موانئ البحر الأحمر حركة الملاحة البحرية

مواد متعلقة

فتح باب التقديم الثلاثاء.. شروط المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية بالبحر الأحمر

تداول 8 آلاف طن و410 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

استقرار فى حالة الطقس بالبحر الأحمر.. وانتظام حركة الملاحة بالموانئ

رئيس مدينة سفاجا يعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال المواطنين

بمشاركة ألف لاعب من 40 جنسية.. انطلاق مسابقة "نصف مارثون جونة" بالغردقة

تداول 7 آلاف طن و346 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

مرسى علم تستقبل 3 آلاف سائح اليوم.. وخبير سياحى: سنشهد موسمًا سياحيًا قويًا

تداول 9.5 ألف طن شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

عاجل.. بركان جبل اتنا فى صقلية يطلق حممًا وعمودًا من الرماد بارتفاع 5 .4 كيلومتر فى السماء

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-11-2023 والقنوات الناقلة

تراجع عالمى.. سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 فى مصر

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

بعد موافقة مجلس الوزراء.. الشروط والتفاصيل النهائية لوحدات "سكن لكل المصريين 4"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل