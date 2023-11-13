رئيس جهاز القاهرة يشدد على جاهزية معدات وعربات شفط المياه

أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز القاهرة ، أنه تم الانتهاء من جاهزية كافة المعدات والأجهزة وعربات شفط مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المياه المعالجة التي تاتي ضمن خطة استقبال فصل الشتاء وتغير الطقس وهطول الأمطار لهذا العام.

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الغيطي يشدد على جاهزية المعدات ومحطات المياه والصرف بمناطق القاهرة الجديدة

ونوه المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه تم إجراء اصطفاف لجميع معدات الشركات وذلك في حضور مسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومياه المعالجة وكذلك معدات وسيارات الجهاز لصيانة الصرف الصحي ومواجهة الأمطار والطوارئ وذلك لإجراء تجربة حية للمعدات على الطبيعة والتأكد من صلاحيات المعدات وكفاءتها وجاهزيتها، فضلاً عن التأكد من مطابقة الأعداد للعقود الرسمية.

وشدد رئيس جهاز القاهرة الجديدة على جميع الشركات بضرورة المتابعة الدورية والوقوف على حالة المعدات واستكمال الأعداد الناقصة من المعدات والمهمات وتغيير التالف منها أولًا بأول.

كما أكد المهندس عبد الرؤوف على كافة المسؤولين بجهاز القاهرة الجديدة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير يحدث من جانب الشركات والتأكيد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير استعدادًا لموسم الأمطار، وذلك خلال فصل الشتاء.

ووجه رئيس جهاز القاهرة الجديدة تعليمات شديدة اللهجة بتكرار التوجيه المباشر بتكليف نواب التجمعات والمعاونين بالإشراف ومتابعة كافة الاستعدادات والتجهيزات والتأكيد على تطهير وتسليك جميع خطوط الصرف الصحي وبالوعات صرف الأمطار، فضلاً عن التأكد من سلامتها لضمان جاهزيتها وكفاءتها التامة، وذلك باستخدام المعدات والعمالة اليدوية، فضلاً عن توجيهات بضرورة الالتزام بضبط مناسيب أغطية المطابق والبالوعات بمستوى الطريق، مع الالتزام والمتابعة في تغيير التالف منها إن لزم الأمر.

وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم تكرار التفتيش على كافة المعدات بصفة دورية ومفاجئة ليتم التأكد من جاهزيتها على مدار الساعة بحتمية الوقوف على مستوى أداء وجاهزية معدات شركات الصيانة مياه الشرب والصرف الصحي والمياه المعالجة العاملة بالمدينة.