"الغيطي" يوجه بحل مشاكل سكان حي البنفسج بالقاهرة الجديدة

عقد جهاز مدينة القاهرة الجديدة اجتماعًا أسبوعيًا برئاسة المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطي، بحضور المهندسة مروة نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الأول ومديري القطاعات ورؤساء الأحياء في الجهاز.

وأكد الغيطي أن جهاز المدينة يسعى لحل جميع المعوقات التي تواجه سكان المدينة في جميع أحيائها المختلفة.

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واستهل المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطي دائرة الحوار المستديرة بين مسؤولي الجهاز بالقاهرة الجديدة وسكان حي البنفسج مناقشة الموضوعات التي تهم كل حي، ومنها: أعمال الطرق والأشغال والتوكتوك والباعة الجائلين وعربات السمك المنتشرة في المدينة، وبعض المناطق التي ظهرت بها مشاكل في بلاعات المطر، ومشكلة الكلاب الضالة، والفيلات التي تم تحويلها إلى إداري وتجاري، ومشكلة البوابين واستخدامهم للمسطحات الخضراء.

قرارات صارمة لحل مشاكل سكان حي البنفسج بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

ووجه المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة تعليماته للمسؤولين بجهاز المدينة بحل المشاكل في أقرب وقت، وأكد على أنه يتابع بصفة شخصية ما يتم في حل المشاكل.

كما أكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة أنه خلال الفترة القادمة سيستمر في عقد اجتماعات مع جميع سكان المدينة للاستماع إلى المشاكل التي يواجهونها والعمل على حلها لرفع مستوى المدينة.

وأعلن رئيس جهاز القاهرة الجديدة أنه أصدر عدة قرارات لنواب جهاز القاهرة الجديدة وفقًا للخطة الموضوعة، وجار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق، بالإضافة إلى تطهير بلاعات صرف الأمطار استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء والتقلبات.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أنه وجه الإدارات المسؤولة باستمرار الحملات للقضاء على التجمعات غير الرسمية والباعة الجائلين والكلاب الضالة.

واختتم الاجتماع بشكر كل من حضر من المسؤولين والسكان، وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس الجهاز والمهندسة مروة حسين نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول أن مكاتبهم مفتوحة للجميع وعلى استعداد للاستماع إلى أي شكوى والسعي لحلها.