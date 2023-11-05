الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الغيطي" يناقش متطلبات سكان دار مصر المرحلة الثانية واللوتس الجنوبية بالقاهرة الجديدة

رئيس جهاز القاهرة
رئيس جهاز القاهرة الجديدة

عقد المهندس عبد الروؤف حامد الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي سكان حي منطقة اللوتس الجنوبية، وممثلي سكان كمبوند دار مصر الأندلس المرحلة الثانية بالقاهرة الجديدة لمناقشة العديد من المحاور التي تخص سكن المنطقتين، والتى تتمثل في أعمال النظافة العامة والأمن والزراعة وغيرها.

واستهل المهندس عبد الرؤوف الغيطي، الاجتماع بالترحيب بممثلي المناطق السكنية بالقاهرة الجديدةـ حيث طالب ممثلي سكان كمبوند دار مصرالأندلس المرحلة الثانية بأهمية تكيثف الأمن بالكمبوند، بالإضافة إلى تطوير أعمال الزراعة والنظافة.

وأصدر رئيس جهاز القاهرة الجديدة تعليماته لمديري إدارة التنمية والنظافة والإشغالات بحل المشاكل المتعلقة بتلك النقطة فى منطقة اللوتس أو كمبوند دار مصر، مؤكداً أنه سيقوم بمتابعة حل المشاكل بصفتة الشخصية. 

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يؤكد بأهمية تأسيس اتحاد شاغلين 

وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، أهمية تأسيس اتحاد الشاغلين لكمبوند دار مصر المرحلة الثانية التى تساهم فى القيام بأعمال الصيانة اللازمة للحفاظ على آمن وسلامة الوحدات السكينة والكمبوند من النظافة وأعمال المرافق ولبنية التحتية والكهرباء، حيث تقرر هيئة المجتمعات العمرانية، مضيفاً أنه يعمل على تحسين ظروف العمل والحياة في المدن الجديدة.

الغيطي دار مصر اللوتس الجنوبية مناقشة القاهرة الجديدة

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