الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

"الغيطى" يؤكد مواصلة الجولات لمتابعة المشروعات القومية بالقاهرة الجديدة

صورة من الحدث رئيس
صورة من الحدث رئيس جهاز القاهرة الجديدة

أجرى المهندس عبدالروؤف حامد  الغيطى رئيس جهاز  القاهرة الجديدة، جولة ميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات من مواقع العمل بالمدينة، وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكثف أعمال التنفيذ للمشروعات القومية بالمدينة.

تفاصيل تطوير أعمال الطرق 

واستهل جولته الميدانية بالمرور على تنفيذ  أعمال الطرق بامتداد التسعين الجنوبي ومشروع تطوير ورفع كفاءة محور 24 بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة.

وأوضح مسئولي جهاز القاهرة الجديدة، أن محور 24، يتكون من 6 حارات بعرض 19 مترا في كل اتجاه، وطريق خدمة به 3 حارات بعرض 10.5 متر، وطول إجمالي 10 كيلو مترات، وعرض إجمالي 75 مترا، ويربط المحور بين التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي، ويتقاطع مع محور محمد بن زايد، وخط المونوريل، ومحور 28، الذي يتكون من 6 حارات، وطريق خدمة به 3 حارات، وبطول إجمالي 2 كيلو، ويمتد إلى الطريق الدائري الأوسطي، ويخدم منطقة بيت الوطن.

وشدد المهندس عبد الروؤف الغيطي على المسؤولين بتنفيذ المشروعات والمهندسين الاستشاريين بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء الأعمال وفتح الطريق بكامل طاقته تيسيرًا على المواطنين مع العمل على إنهاء اعمال الزراعة والتجميل بالميادين والجزر الوسطى بالطريق، مؤكدًا على أهمية تركيب لوحات ولافتات إرشادية على كامل الطريق.

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يكشف موقف تنفيذ مشاريع الطرق بالامتداد الشرقي

تفاصيل مشاريع الإسكان وفقا لخطة الدولة 

في سياق متصل، تابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة والوفد المرافق المشاريع الإسكان، حيث تابع المرحلة التنفيذية لمشروع سكن مصر بأرض المعارض اللذي بدء تسليم بعض الوحدات لمالكيها على ان تستكمل  التسليم الوحدات باقى الوحدات تباعًا.

وتفقد المهندس عبد الروؤف الغيطي المرور على مشروع سكن كل المصريين الذى يتم تنفيذه بالتجمع بإجمالى عدد 5328 وحدة نموذج 90 مترا و120 مترا مربعا كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينه ضمن خطة الدولة.

وواصل مسئولو رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تطوير العملية التنفيذية لمشروع  سكن مصر أرض المعارض وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الاعمال والانتهاء من اعمال اللاند سكيب وأعمال الطرق والزراعة بالمنطقة كما تابع أعمال الطرق بحى جاردينيا بالتجمع الثالث.

وتم التأكيد على المسؤولين بمتابعة تنفيذ الأعمال بجودة عالية تتناسب مع توجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ وحدات سكنية متكاملة على أفضل مستوى يناسب احتياجات المواطنين.

الغيطي ميدانية المشروعات القومية القاهرة الجديدة

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رئيس جهاز القاهرة الجديدة يكشف موقف تنفيذ مشاريع الطرق بالامتداد الشرقي

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