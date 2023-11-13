الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إندونيسيا: لجنة انتخابات جنوب غرب بابوا تعلن الإقليم منطقة خالية من الفساد

انتخابات
انتخابات

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات في مقاطعة جنوب غرب بابوا عن إنشاء منطقة نزاهة تضمن الخلو من الفساد والشفافية لتنفيذ ميزانية الانتخابات العامة لعام 2024.

وأشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات في الإقليم، أندارياس كامبو، إلى أن إنشاء منطقة نزاهة داخل مكتب اللجنة هو خطوة إيجابية نحو تعزيز روح الديمقراطية وضمان الاستخدام الفعال لميزانية الانتخابات، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية.

وأوضح كامبو أن "إدارة الميزانية واستخدامها يجب أن تكون شفافة وخالية من الفساد للحفاظ على ثقة الجمهور في اللجنة".

وشدد كذلك على أهمية الحفاظ على ثقة الجمهور من أجل تنظيم العملية الديمقراطية في جنوب غرب بابوا تنظيمًا فعالًا.

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