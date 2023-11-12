مدير عام الصحة العالمية: لا يمكن للعالم أن يقف صامتا ومستشفيات غزة تتحول إلى مشاهد للموت

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، أن مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة خرج عن الخدمة بشكل كامل، حيث جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية، إلى أنه لا يمكن للعالم أن يقف صامتا ومستشفيات غزة تتحول إلى مشاهد للموت والدمار واليأس، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أنها فقدت الاتصال بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، الأمر الذي يزيد من معاناة الأطباء هناك في إنقاذ المصابين.

وفي تصريح سابق، أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن قلق المنظمة إزاء سلامة المرضى والعاملين بالقطاع الصحي في غزة، والاستهداف المباشر للمستشفيات في قطاع غزة.