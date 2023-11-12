وزير فلسطيني سابق لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يطيل الحرب على غزة للبقاء في السلطة

قال صبري صيدم، الوزير الفلسطيني السابق، إن نتنياهو يطيل الحرب على غزة للبقاء في السلطة، بالإضافة إلى عدم مساءلته أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار الوزير الفلسطيني السابق خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن مشاهد النكبة تتكرر بشكل مستمر منذ عام 1948 بسبب دعم الإدارة الأمريكية للكيان المحتل.

وأضاف صيدم، أن ترحيل الشعب الفلسطيني من شمال غزة إلى الجنوب، ما هي إلا محاولة من الضغط تمارسها حكومة إسرائيل على القيادة المصرية، من أجل استقبالهم في سيناء.

ونوه صيدم لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المواقف العنصرية من قبل المجتمع الغربي للشعب الفلسطيني، ما هو إلا انحطاط بشري واصفًا ذلك بـ"موت للإنسانية"، مضيفًا بأن الغرب يرون أن الفلسطينيين دمه مهدور وليس له الحق في العيش بشكل طبيعي.