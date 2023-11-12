أشرف سنجر لـ"القاهرة الإخبارية": واشنطن تميل لإسرائيل وليس للعرب

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن أزمة إسرائيل مع القانون الدولي، هي أنها ضاربة لكل المواثيق الدولية، ولا تعترف بها، مشيرًا إلى أن النمط السائد في الحكومة الإسرائيلية هو البطش الشديد واستخدام القوة.

وأضاف خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرغبة في واشنطن تميل لإسرائيل وليس للعرب، سواء كانت ظالمة أو مظلومة، فهي تدعمها سياسيًا وماديًا في كل قرارتها.

ونوه سنجر، أن إسرائيل تأخذ الولايات المتحدة في كثير من الانهيارات أمام الدول العربية والإسلامية، الأمر الذي يهدد مصالحها داخل منطقة الشرق الأوسط.

وأكد خبير السياسات الدولية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرأي العام في أوروبا قد تغير في الأيام الماضية بعد اتضاح الإنتهاكات التي تحدث في حق الشعب الفلسطيني.