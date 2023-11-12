الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: ستتوقف مستشفيات قطاع غزة بالكامل الخميس المقبل بسبب نقص الوقود

بشير جبر مراسل القاهرة
بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية

قال مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر إن حركة النزوح من الشمال إلى جنوب غزة ما زالت مستمرة، مضيفًا أن هذه الرحلة محفوفة بالكثير من المخاطر بسبب القصف المستمر.

وفيما يخص الاتصالات وخدمات الإنترنت، قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن الاتصال وخدمات الإنترنت قد تتوقف بالكامل عن الخدمة بحلول يوم الخميس المقبل، وإذا لم يتم إدخال الوقود ستتوقف مستشفيات قطاع غزة بالكامل بنسبة 100%.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية إلى أن النازحين من شمال غزة إلى جنوبها، يفترشون الأرض، بسبب امتلاء مدارس "الأونروا" بالنازحين.

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن الوضع أشبه بالكارثة في جنوب غزة، بسبب نزوح الكثير من الشعب الفلسطيني، خاصة مع القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة مراسل القاهرة الاخبارية القصف المستمر غزة

مواد متعلقة

نظير مجلى لـ"القاهرة الإخبارية": 95% من مظاهرات العالم ضد إسرائيل

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى ينفذ عدة اعتقالات فى بلدة سلوان بالقدس

أستاذ علاقات دولية: لم نجد اسم مسئول غربى فى المحكمة الجنائية الدولية

المستشار الألمانى: نرفض وقفًا "فوريًا" لإطلاق النار فى غزة

الصحة الفلسطينية: 22 مستشفى و49 مركزًا صحيًا توقفت فى غزة بسبب نفاد الوقود   

مراسلة القاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة تبحث عن بديل لنتنياهو بعد الحرب

باحث سياسى: إسرائيل تسعى لقلب الشعب الفلسطينى على المقاومة الفلسطينية

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على منطقة القرارة بخان يونس

الأكثر قراءة

بعد موافقة مجلس الوزراء.. الشروط والتفاصيل النهائية لوحدات "سكن لكل المصريين 4"

متحدث الرئاسة يرد على الضغوط الخارجية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

جوارديولا: علينا إعادة النظر في أنفسنا.. استقبال 4 أهداف ليس طبيعيًا

الاستقرار على موعد عزاء الفنان عثمان محمد على بمسجد الشرطة

بعد التحذيرات الأمريكية.. خبير يكشف حقيقة الوباء الكبير القادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل