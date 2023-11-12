القاهرة الإخبارية: ستتوقف مستشفيات قطاع غزة بالكامل الخميس المقبل بسبب نقص الوقود

قال مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر إن حركة النزوح من الشمال إلى جنوب غزة ما زالت مستمرة، مضيفًا أن هذه الرحلة محفوفة بالكثير من المخاطر بسبب القصف المستمر.

وفيما يخص الاتصالات وخدمات الإنترنت، قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن الاتصال وخدمات الإنترنت قد تتوقف بالكامل عن الخدمة بحلول يوم الخميس المقبل، وإذا لم يتم إدخال الوقود ستتوقف مستشفيات قطاع غزة بالكامل بنسبة 100%.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية إلى أن النازحين من شمال غزة إلى جنوبها، يفترشون الأرض، بسبب امتلاء مدارس "الأونروا" بالنازحين.

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن الوضع أشبه بالكارثة في جنوب غزة، بسبب نزوح الكثير من الشعب الفلسطيني، خاصة مع القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.