القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى ينفذ عدة اعتقالات فى بلدة سلوان بالقدس

أوضحت قناة القاهرة الإخبارية في عاجل لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عدة اعتقالات في بلدة "سلوان" جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، كما أن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الغربي لمدينة طولكرم بالسواتر الترابية.

كانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، 49 فلسطينيًا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم 3 سيدات، وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 16 شخصًا من محافظة "الخليل"، و11 آخرين من "بيت لحم" بجنوب الضفة.

فيما جرى اعتقال 7 من قلقيلية، واثنين من "طوباس"، واثنين آخرين من "جنين" شمال الضفة، ومن محافظة "نابلس" في الشمال أيضًا، اعتقلت قوات الاحتلال والدة أسير وزوجته وضابطًا في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، و4 آخرين.